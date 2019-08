Principio di incendio su motrice di autocisterna: intervengono i pompieri

OSTUNI – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata odierna (venerdì 2 agosto) sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla fontana per un principio di incendio divampato nella motrice di un’autocisterna che trasportava acqua. Il primo a intervenire è stato lo stesso autista con l’estintore in dotazione, è riuscito ad accostare e sedare le fiamme in attesa dell’arrivo dei pompieri. Con ogni probabilità si è trattato di un problema di natura elettrica. Il danno è circoscritto al vano motore. I vigili del fuoco hanno provveduto al raffreddamento e messa in sicurezza del mezzo.

