Incendio in azienda agricola: vigilante chiama i soccorsi, si indaga

SAN PIETRO VERNOTICO - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 18.30 di oggi, domenica 1 dicembre, nell’azienda agricola “Le due sorelle” sita sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Mesagne. Ad andare a fuoco alcuni rotoli di tubi per irrorazione. Da quanto si apprende sul posto è stato trovato un annaffiatoio contenente tracce di liquido infiammabile.

Ad accorgersi delle fiamme un agente della G4 vigilanza durante un giro di pattugliamento nelle campagne che ha subito allertato i soccorsi, pochi minuti dopo sul posto è giunto anche un collega della Vigil Nova. I pompieri hanno sedato le fiamme nel giro di pochi minuti, per fortuna i danni sono limitati ai tubi per irrorare, erano accatastati in un pezzo di terreno recintato da muretto. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico e lo stesso proprietario, un imprenditore di Cellino San Marco.

Saranno ulteriori accertamenti a chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

