Incendio sulla porta di braceria in costruzione: è dolo, si indaga

CAROVIGNO – Non vi sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio divampato la notte scorsa in via Moscati a Carovigno davanti alla porta di ingresso di una braceria in costruzione: ignoti hanno posizionato uno pneumatico appiccando il fuoco. L’attività commerciale, intestata a un 42enne del posto, dovrebbe essere inaugurata a settembre prossimo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. I primi ad accorgersi del rogo alcuni residenti, attirati dal forte odore di bruciato e dallo scoppiettio causato dalle fiamme. L’incendio ha danneggiato la porta: si è rotta la vetrata e annerito il muro perimetrale. I danni non sono coperti da assicurazione.

Indagini sono state avviate dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, diretti dal tenente Alberto Bruno, giunti sul posto insieme ai colleghi della locale stazione per i rilievi di rito. Il proprietario è stato ascoltato dai militari che hanno anche eseguito perquisizioni a carico di un soggetto già noto alle forze dell’ordine anch’egli proprietario di una braceria ambulante. Al vaglio le telecamere installate nella zona.