Va a fuoco il motore del condizionatore: paura per una famiglia

BRINDISI – Momenti di paura all’alba di oggi, martedì 2 luglio, per una famiglia che vive in un palazzo al quartiere Sant’Angelo a Brindisi dove ha preso fuoco il motore del condizionatore. Mamma papà e due bambini nel giro di pochi minuti si sono ritrovati con la casa piena di fumo. Qualcuno riferisce dell’esplosione del climatizzatore seguita dall’incendio del motore.

La famiglia è riuscita a mettersi in salvo, sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto l’incendio con l’autoscala. L’appartamento si trova all’ultimo piano di un complesso condominiale sito in piazza Sardelli che si affaccia anche in via Oberdan. Il motore andato a fuoco era installato su un balconcino, le fiamme hanno divorato un armadietto e la tapparella. Anche gli altri residenti del palazzo si sono precipitati in strada, per fortuna per tutti si è trattato solo di tanta paura.