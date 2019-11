Incendio camino e canna fumaria: lieve malore per una donna

CELLINO SAN MARCO – Lieve malore per una donna che ha inalato il fumo sprigionato da un incendio che ha investito camino e canna fumaria. E’ accaduto intorno alle ore 14.13 di oggi (mercoledì 13 novembre) in un’abitazione situata in via Vittorio Veneto, nel centro di Cellino San Marco. I primi a soccorrere la malcapitata sono stati gli uomini del gruppo comunale di Protezione civile, attivati dalla polizia locale.

Nel giro di pochi minuti i volontari hanno raggiunto l’appartamento, soccorrendo la malcapitata. Subito dopo sono arrivati anche i paramedici del 118 di San Donaci, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri. L'equipe del 118 ha prestato le cure del caso alla donna, che fortunatamente si è ripresa rapidamente dal grande spavento. I pompieri hanno provveduto ad eliminare ogni eventuale situazione di rischio di incolumità. Un lavoro di perfetta sinergia operativa, insomma, in cui ognuno per le proprie competenze ha agito a tutela e salvaguardia dei beni e delle persone.

Sempre a Cellino San Marco si era verificato un altro episodio simile nel pomeriggio di ieri, quando un incendio di camino e canna fumaria ha investito un'abitazione in cui si trovavano due anziani coniugi e due figli disabili. Anche in quel caso è stato provvidenziale l'intervento della Protezione civile.

