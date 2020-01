A fuoco canna fumaria: donna intossicata finisce in ospedale

TORCHIAROLO – Momenti di preoccupazione intorno alle 14 di oggi, mercoledì 22 gennaio, in via Caneva a Torchiarolo dove una donna è rimasta intossicata in seguito all’incendio della canna fumaria. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che dopo le prime cure l’hanno portata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto per spegnere l’incendio si è recata una squadra dei vigili del fuoco, insieme alla donna c’era il marito che ha subito chiamato i soccorsi. L’abitazione si trova a piano terra.