Vasto incendio in un capannone di utensili: danni ingenti

LATIANO – Un grosso incendio si è sviluppato la scorsa notte (giovedì 5 dicembre) nel capannone di una ditta di filettatura di materiali edili che si trova nella zona industriale di Fasano. Si tratta di una struttura in muratura situata al di sotto di un’abitazione. Sul posto si sono recate più squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Francavilla Fontana, con il supporto di un’autobotte, per un totale di 15 uomini e quattro automezzi, e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2.30. Il fabbricato ha riportato danni ingenti. Tutto quello che si trovava al suo interno (trapani, punte, confezioni dei materiali, oggetti di plastica e polistirolo) è stato divorato dalle fiamme.

I pompieri sono rimasti sul posto fino al mattino. Le cause del rogo sono da appurare. Al momento, da quanto appreso, non sono stati rinvenuti elementi riconducibili a un’azione dolosa. Serviranno ulteriori sopralluoghi, però, per avere un quadro della situazione più chiaro.