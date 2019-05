Incendio in un residence: danneggiata la villetta di un candidato consigliere

OSTUNI – Fiamme nel villaggio residence Cala di Rosa Marina, meta di villeggiatura estiva sul litorale di Ostuni. Un incendio di dubbia origine ha danneggiato la veranda della villetta dell’agente immobiliare Rocco Colucci, candidato al consiglio comunale fra le file della lista Uniti per Ostuni, a sostegno di Domenico Tanzarella, candidato sindaco più suffragato in occasione del primo turno delle elezioni amministrative che si sono svolte domenica scorsa (26 maggio).

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi (martedì 28 maggio), nella zona isola Mantova del villaggio. Le fiamme sono partite da un frigo che si trovava sotto alla tettoia. Nel giro di pochi istanti, il patio, un tavolo e alcune sedie sono state avvolte dal rogo, che si è propagato fino alla porta di ingresso dell’immobile.

Il personale della struttura ha subito allertato il servizio anti incendio interno e i vigili del fuoco. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto i pompieri del distaccamento della Città Bianca, oltre ai poliziotti del locale commissariato. Da quanto appreso, non sono state rinvenute tracce di dolo. Serviranno ulteriori accertamenti per risalire alle cause della combustione.

Colucci fra il 2004 e il 2008 è stato assessore al Patrimonio, Lavoro, Formazione professionale e Politiche giovanili, nell’esecutivo guidato da Tanzarella. L’agente immobiliare ha ottenuto 60 voti. Domenica 9 giugno si tornerà alle urne per il ballottaggio fra lo stesso Tanzarella e Guglielmo Cavallo, a capo di una coalizione di centrodestra.