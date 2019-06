Incendio nel cortile di un palazzo: danni a due auto e un furgone

BRINDISI – E’ di tre veicoli danneggiati il bilancio di un incendio divampato poco dopo le 2 della notte tra ieri e oggi, giovedì 13 giugno, nel cortile interno di un palazzo che si affaccia in viale Aldo Moro a Brindisi. Sul posto vigili del fuoco, la cui richiesta di intervento è giunta alle 2.40, e polizia.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da una Fiat Punto per poi propagarsi su una Fiat 500 e un furgoncino. Non si esclude che possa essersi trattato di qualche azione dolosa. Sul posto per i rilievi del caso si è recato anche anche il personale della Scientifica, al vaglio le telecamere installate nella zona.

