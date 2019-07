Nuovo incendio in città: un'auto in fiamme al rione Commenda

BRINDISI – Un’altra auto in fiamme a Brindisi. Un incendio ha investito una Fiat Atos parcheggiata in via Carlo Cattaneo, al rione Commenda. L’episodio si è verificato intorno alle ore 2,30 di lunedì (22 luglio). L’auto era parcheggiata in strada, di fronte a una palazzina, accanto al cordolo di una piccola area verde attrezzata con giochi per i bambini. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. La parte anteriore della vettura, incluse le ruote, è stata seriamente danneggiata. I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti della Sezione Volanti. L’origine dell’incendio è da accertare.