Spazzatrice in fiamme sulla litoranea sud: conducente si mette in salvo

BRINDISI – L’incendio si è sviluppato durante la marcia e nel giro di pochi secondi ha avvolto l’abitacolo. Fortunatamente non ha riportato ferite il conducente di una spazzatrice della ditta Sir Srl (Servizi industriali Roma) che intorno alle ore 16.30 di oggi (17 settembre), per cause accidentali, ha preso fuoco mentre percorreva la strada litoranea a sud di Brindisi, in località Cerano.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il mezzo è stato totalmente danneggiato dalle fiamme. Non appena si è accorto dell’incendio, l’operatore ha accostato e si è messo in salvo. L’origine della combustione è in fase di accertamento.

La spazzatrice era in servizio nel porto di Brindisi, per ripulire la banchina di Costa Morena est dal materiale ferroso.