Incendio in deposito di mezzi agricoli: polizia locale e carabinieri sul posto

TORRE SANTA SUSANNA – Intervento dei vigili del fuoco alle 7.30 di oggi, mercoledì 11 settembre, in via Galaso a Torre Santa Susanna dove un incendio ha distrutto alcuni mezzi agricoli parcheggiati in un’area coperta del cortile della villetta di un imprenditore agricolo in pensione. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate in un terreno circostante e alimentate dal vento avrebbero raggiunto il deposito di mezzi agricoli. Distrutti una moto zappa e due moto pompe per tirare acqua dal pozzo.

