Incendio in deposito Stp: distrutti tre pullman, si indaga

VILLA CASTELLI – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di oggi, domenica 12 gennaio, sulla via per Martina Franca a Villa Castelli dove è scoppiato un incendio in un deposito della Società trasporti pubblici. Sul posto una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana, una da Ostuni e un’autobotte partita da Brindisi. Oltre ai carabinieri.

Sono 3 gli autobus distrutti, si tratta di mezzi datati ma utilizzati dall'azienda. In tutto nel deposito erano parcheggiati una decina di pullman, ad accorgersi delle fiamme è stato un autista che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Da quanto riferito ai carabinieri l'autista avrebbe visto le fiamme divampare nel vano motore di uno dei pullman più vecchi, ha tentato di spegnerle in attesa dell'arrivo dei soccorsi non riuscendoci. Nel giro di pochi minuti l'incendio si è propagato sugli altri due mezzi parcheggiati accanto.