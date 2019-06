Ulivi secolari devastati dagli incendi: in fiamme più di 100 alberi

Oltre 100 ulivi secolari, di cui almeno 30 letteralmente collassati, sono stati investiti da due incendi che nella serata di giovedì (27 giugno) si sono sviluppati in due punti diversi, non molto distanti fra di loro, delle campagne fra San Pietro Vernotico eTorchiarolo.

Il primo, di dimensioni più ridotte, ha colpito un uliveto situato alle porte del centro abitato di Torchiarolo, nei pressi di via Brindisi. I vigili del fuoco sono parttiti dalla caserma di via Nicola Brandi intorno alle ore 20.30. Le fiamme hanno danneggiato circa dieci piante.

Molto più dura è stata la lotta con le lingue di fuoco ingaggiata dai pompieri intorno alle ore 23, nei pressi della strada provinciale che collega Torchiarolo a San Pietro Vernotico, a circa un chilometro dal primo incendio. Qui il rogo ha devastato tre ettari di uliveto.

Spinte dal vento, le fiamme si sono propagate rapidamente. Cento alberi secolari sono stati travolti dall'ondata di fuoco. Circa 30 di questi si sono spezzati in due. Gli arbusti si sono trasformati in torce, dando vita a uno scenario apocalittico.

Diverse squadre di pompieri, con più mezzi, hanno tentato di salvare il maggior numero di alberi possibile. Da giorni, del resto, gli incendi boschivi che si sviluppano in ogni angolo della provincia non danno tregua ai vigili del fuoco. Il centralino, anche di notte, è subissato di telefonate. Per le squadre in servizio non c'è un solo attimo di tregua.

Gallery