Incendio distrugge auto di agricoltore parcheggiata in strada: paura tra i residenti

BRINDISI – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incendio che poco prima della mezzanotte di ieri, martedì 16 ottobre, ha divorato un’Alfa 156 parcheggiata davanti a un palazzo di via Ligabue al quartiere Sant’Elia a Brindisi: le fiamme si sono estese sul prospetto dell’edificio distruggendo anche i fili dell’elettricità, gli interni si sono riempiti di fumo, gli inquilini spaventati si sono precipitati in strada. Il rogo ha provocato anche la rottura del serbatoio del carburante che è finito per strada incendiandosi.

Grazie all' intervento dei vigili del fuoco giunti dalla sede del comando di via Brandi, la situazione è tornata alla normalità nel giro di mezz'ora. L’auto è di un agricoltore. Sul posto si è recata anche una pattuglia della polizia. All’arrivo dei pompieri era diventata una palla di fuoco, difficile stabilire le cause che hanno determinato l’incendio. Saranno ulteriori accertamenti e ispezioni a chiarire la vicenda.

Quando la zona è stata messa in sicurezza gli inquilini del palazzo hanno potuto fare rientro nei loro appartamenti. Oltre all’auto ci sono danni anche alla facciata del palazzo e all’impianto elettrico.