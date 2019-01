Incendio doloso ai danni di gommista: il secondo in tre anni

SAN DONACI – Un incendio di natura dolosa ha devastato la notte scorsa un capannone sito sulla via per Tuturano a San Donaci, di proprietà di un gommista del posto, S.V., già vittima di un incendio doloso a luglio del 2015 quando fu dato alle fiamme un deposito di pneumatici di sua proprietà.

Nel capannone, che tra qualche settimana sarebbe diventato la nuova sede dell’attività, c’erano attrezzature e gomme, ancora intatte.

E’ andato tutto in fumo. I primi ad accorgersi del rogo sono stati gli operatori dell’Istituto Lf Vigilanza: poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme antintrusione, sul posto si è recata una pattuglia in servizio che non appena notate le fiamme ha chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il capannone si trova a poche centinaiai di metri di distanza dalla caserma. Per sedare l’incendio, che stava divorando gli interni del magazzino, si è reso necessario l’intervento di più squadre di pompieri, giunte sia dal comando provinciale di Brindisi che dal distaccamento di Francavilla Fontana.

I vigili del fuoco hanno dichiarato lo stabile inagibile fino a quando non saranno effettuati tutti i sopralluoghi da parte di tecnici esperti. I carabinieri della locale stazione, diretta dal maresciallo Francesco Lazzari, coordinati dal capitano della compagnia di Francavilla Fontana, Gianluca Cipolletta, si sono mesi a lavoro per fare chiarezza sulla vicenda e individuare i responsabili di questo grave atto doloso ai danni di un imprenditore locale. La zona non è servita da telecamere e l’impianto di videosorveglianza di cui è dotata la struttura è andato distrutto.

Gallery