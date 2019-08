Incendio doloso ai danni di pub del centro storico: si indaga

FASANO – Incendio ai danni del pub “Cineporti”, sito nel centro storico di Fasano, presso i Portici delle Teresiane, alle prime ore del giorno di oggi, martedì 20 agosto. Vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri sul posto.

Da quanto si apprende si tratta di un’azione dolosa: ignoti hanno mandato in frantumi la vetrata di ingresso e lanciato all’interno del locale stracci impregnati di liquido infiammabile, appiccando il fuoco. I danni sono ingenti ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori.

Ad accorgersi del rogo sarebbero stati alcuni commercianti della zona che hanno subito chiamato i soccorsi. In queste ore i militari stanno visionando le telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso gli incendiari in azione. Lo stesso locale era stato preso di mira la notte di Ferragosto, anche in quel caso ignoti tentarono di mettere fuoco, non riuscendoci.

