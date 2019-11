Incendio sospetto distrugge una monovolume e un camion

SAN VITO DEI NORMANNI – A fuoco due veicoli, nella notte, appartenenti alla stessa famiglia. Si tratta di una Ford Galaxy e un camion Iveco, erano parcheggiati davanti all’abitazione, una villetta sulla provinciale 48, la provinciale che collega San Vito dei Normanni a Francavilla Fontana. La chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunta alle 2.19. Sul posto si sono recati anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. Al momento non si esclude l’ipotesi di qualche azione dolosa, i due veicoli erano parcheggiati distanti, uno sul retro e l’altro davanti all’ingresso principale. Risulta difficile pensare che abbiamo preso fuoco per cause accidentali, saranno ulteriori indagini a fare chiarezza sulla vicenda. Il rogo ha provocato anche danni al prospetto dell’abitazione.