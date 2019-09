Fiamme al rione Santa Chiara: incendio danneggia una Fiat Punto

BRINDISI – Ancora un’auto in fiamme a Brindisi. Un incendio di dubbia origine ha investito una Fiat Punto bianca parcheggiata in via Montebello, all’altezza dell’incrocio con via Cinque Giornate, al rione Santa Chiara. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 5.20.

Su richiesta di diversi residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. La parte anteriore della macchina, parcheggiata lungo il marciapiede, era avvolta dalle fiamme. Fortunatamente non vi sono altri mezzi coinvolti. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi.