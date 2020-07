Incendio devasta fienile: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

BRINDISI – I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte nell’incendio di un fienile che si è sviluppato in contrada Iannuzzo, nelle campagne fra Brindisi e San Vito dei Normanni, nei pressi delle cripte rupestri di San Biagio. Le prime richieste di intervento sono arrivate intorno alle ore 19.30 di ieri (giovedì 2 luglio). Al momento dell’arrivo dei pompieri, un deposito di balle di fieno era completamente avvolto dalle fiamme. E’ stato necessario il supporto di due autobotti e di un ulteriore mezzo per ingaggiare la battaglia con le lingue di fuoco, andata avanti per ore.

Basti pensare che alle prime luci di oggi i vigili del fuoco erano ancora sul posto per spegnere i focolai residui e bonificare la zona. Comlessivamente sono 500 circa le balle andate a fuoco. Analoghi scenari si erano già verificati in occasione di altri due incendi di fienili avvenuti nel mese di giugno, rispettivamente presso l’azienda agricola Caliandro di Francavilla Fontana, e in un deposito di San Michele Salentino.

