Brindisi, nuovo incendio notturno: in fiamme un furgoncino

BRINDISI – Ancora un incendio a Brindisi. Un rogo ha investito la scorsa notte (lunedì 29 giugno) un furgoncino Fiat Scudo parcheggiato in via Carso, all’altezza dell’incrocio con via Corsica, a poche decine di metri da via Cappuccini. L’episodio si è verificato intorno all’1,30.

Le fiamme sono rimaste circoscritte alla parte anteriore del veicolo, provocando la rottura del parabrezza. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione Volanti. Da quanto appreso non sono state trovate tracce di matrice dolosa.