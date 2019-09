Incendiati quattro furgoni in uno stabilimento: indaga la polizia

BRINDISI- Ancora un incendio a Brindisi. Quattro furgoni sono stati investiti da un rogo che si è sviluppato nel cortile del deposito di un'azienda situata in via Crati, al rione Perrino. L'episodio si è verificato intorno alle ore 20 di domenica (15 settembre). Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione volanti, oltre a un mezzo dell'istituto di vigilanza Vigilnova.

Da quanto appreso tutti e quattro i veicoli erano in disuso. Due (un Ford Transit e uno Scudo) sono stati carbonizzati. Altri due (una Tata e un altro Transit) hanno riportato danni sui paraurti e sulle gomme anteriori. I pompieri hanno dovuto scavalcare con una scala a pioli il muro perimetrale dello stabilimento per raggiungere il punto in cui si trovavano i mezzi. Stando ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe di natura accidentale.