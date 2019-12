Incendio in uno stabilimento balneare: le fiamme distruggono un gazebo

SAN PIETRO VERNOTICO - Le fiamme lo hanno avvolto completamente. E' stato incenerito un gazebo di Lido Gogo, stabilimento balneare situato a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, all'interno del quale erano depositate delle pedane in legno utilizzate come passerella per la sabbia.

L'incendio è stato notato intorno alle ore 2 della scorsa notte (martedì 10 dicembre) da una pattuglia dell'istituto di vigilanza G4, che ha subito allertato forze dell'ordine e vigili del fuoco. Sul posto si sono recati due mezzi di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, a bordo dei quali si trovavano complessivanente sette uomini. I pompieri hanno operato fino alle ore 5. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Brindisi, intervenuti per i rilievi del caso.

L'origine della combustione è da accertare. Si sospetta la matrice dolosa, se si considera che la struttura non era collegata a un impianto elettrico e non è quindi ipotizzabile un cortocircuito. Tenuto conto del fatto che il lido è chiuso e non verrà gestito da nessuno fino alla prossima stagione estiva, dietro all'incendio potrebbe anche esserci una stupida bravata.