Incendio in deposito agricolo: distrutte fascine per forno a legna e motofalciatrice

CISTERNINO – Incendio intorno alle 23 di ieri, venerdì 9 febbraio, in un deposito agricolo sito in contrada Tedesco a Casalini, frazione di Cisternino. Distrutte decine di fascine di rami di ulivo utilizzate per i forni a legna e una motofalciatrice. Il deposito appartiene a un agricoltore del posto. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni giunti sul posto con due squadre. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni, non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. Indagini in corso.