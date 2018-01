Incendio in casa: grave un'anziana, il figlio si ferisce per salvarla

CELLINO SAN MARCO - Una donna di 93 anni, A.M., è rimasta intossicata a seguito di un incendio che si è sviluppato intorno alle ore 19 di oggi (16 gennaio) in un'abitazione al pian terreno situata in via Zara a Cellino San Marco. La pensionata, condotta in ospedale, verserebbe in coma. Il figlio ha riportato ferite mentre soccorreva la madre, portandola all'esterno dell'abitazione.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, il personale del 118, intervenuto con due ambulanze, e i carabinieri della stazione di Cellino San Marco. Il figlio è stato medicato sul posto.

L'appartamento ha due porte di ingresso: una al civico 15 e l'altra al civico 12. Il rogo si è sviluppato in una stanza corrispondente al civico 15, in cui si trovava un divano che è stato carbonizzato dalle fiamme. E' partito dal vicino caminetto, sembrerebbe che l'anziana si era avvicinata al fuoco per riscaldare un cuscino ma questo aspetto è ancora da accertare.

Diverse piastrelle si sono frantumate a causa del calore prodotto dall'incendio, è stato il fumo fuoriuscire dalle persiane e lo scoppio provocato dal distaccamento delle piastrelle ad allarmare i vicini che hanno subito chiamato gli uomini del 115. La camera in cui si è sviluppato l'incendio si è annerita ma non ha subito danni strutturali. Il figlio si era momentaneamente allontanato dall'abitazione per fare alcuni acquisti, al suo ritorno ha trovato il caos. Ha rotto un vetro della porta per entrare e ha trovato la madre nelle vicinanze della camera interessata dall'incendio.

