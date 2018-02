Incendio in un garage condominiale: trovata una persona impiccata

SAN PIETRO VERNOTICO - Una persona impiccata in un garage completamente avvolto dal fumo. E' questo lo scenario che intorno alle ore 21,30 di domenica (11 febbraio) si è presentato davanti agli occhi di una squadra di vigili del fuoco intervenuta per domare un incendio sviluppatosi nei seminterrati di un condominio situato in via Torchiarolo, a San Pietro Vernotico.

Un denso fumo nero fuoriusciva sia dalla saracinesca dalla quale si accede ai box auto che dalle finestre di un appartamento al pian terreno, a sua volta invaso dal fumo, che affacciano sul retro dello stabile. Una delle prime persone a recarsi sul posto è stata una guardia giuratadell'istituto di vigilanza "Security Holding". Nel giro di pochi minuti sono entrati in azione due mezzi, inclusa un'autobotte, dei pompieri del comando provinciale di Brindisi, alcune ambulanze del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Tutti i residenti della palazzina sono scesi in strada. Una volta entrati nel garage, i vigili del fuoco, da quanto appreso, si sono imbattuti nel corpo privo di vita di una persona che si era suicidata impiccandosi con dei cavi elettrici, vicino a un'auto in fiamme. A quanto pare non vi sono intossicati fra i condomini. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, ma sembra plausibile che l'incendio sia stato provocato dall'estremo gesto di un uomo che risiede nell'abitazione al pian terreno. Si tratterebbe di un dipendente del Comune di San Pietro Vernotico Seguono aggiornamenti

