Incendio in una pineta al Casale: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Alberi in fiamme fra via Amerigo Vespucci e via Napoli, al rione Casale, nei pressi del villaggio pescatori. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti intorno alle ore 21,45 di domenica (2 dicembre) per spegnere il rogo che stava avvolgendo un paio di pini. I pompieri si sono recati rapidamente sul posto dalla vicina caserma di via Nicola Brandi, evitando conseguenze peggiori per la piccola pineta che lambisce la strada, chiusa al traffico fino a quando la situazione non è tornata sotto controllo. L'origine dell'incendio non è nota. Non si può escludere l'atto doloso di uno sconsiderato.