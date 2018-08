Incendio in una villetta in campagna: cane muore intossicato

TORCHIAROLO – Una cane è morto intossicato e un immobile è andato distrutto. È questo il bilancio di un incendio sviluppatosi intorno alle 23 di ieri, mercoledì 1 agosto, in contrada Muccio a Torchiarolo. La casa è intestata a un bracciante agricolo incensuarato ma abitata da un 33enne ristretto in carcere. A scoprire l'incendio la moglie dell'uomo di ritorno da lavoro. Il cane, pare un bassotto, è stato trovato senza vita sotto a un letto dove probabilmente ha cercato riparo impaurito. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi era già senza vita.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi. Da quanto accertato il rogo è partito dall’interno e ha divorato l’intera struttura. I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore prima di avere la meglio sulle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, giunti sul posto per il sopralluogo del caso. Da quanto si apprende si tratterebbe di un'azione dolosa ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.

