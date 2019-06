Incendio all'ingresso del club privé: nessun ferito

CEGLIE MESSAPICA - Incendio all'ingresso di un club privè che si trova sulla strada che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione arrivata al centralino attorno alle 15,30 di oggi (5 giugno 2019). Non ci sono stati feriti. Ancora da chiarire la causa. Eventuali danni da quantificare.

"Il Ritrovo Club" è un locale per adulti che si trova in contrada Castelluzzo. Sul posto si è recata anche una pattuglia di carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni (il sito è infatti in agro di Ceglie Messapica), per raccogliere elementi uitili alla ricostruzione dell'accaduto. Il club si trova in un vasto capannone, in un'area recintata e videosorvegliata. Al momento dell'incendio, sull'area era in corso un temporale con rovesci di pioggia.