Incendio nel capannone della lavanderia: escluso il dolo

SAN VITO DEI NORMANNI - Incendio nel capannone della lavanderia Ecolav, nella zona industriale di San Vito dei Normanni: il rogo è divampato attorno alle 5 e sembra riconducibile a un prodotto particolarmente infiammabile usato per asciugare la biancheria. Non ci sono stati feriti.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi: sono sul posto per mettere in sicurezza il capannone. I danni sono in corso di quantificazione. Sono intervenuti anche i carabinieri di San Vito: i primi accertamenti hanno portato a escludere che si tratti di incendio doloso. Analoga situazione si era venuta a creare in passato