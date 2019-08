Ettari di sterpaglie in fiamme: l'incendio raggiunge anche una masseria

BRINDISI – Ha invaso anche una masseria in disuso un vasto incendio sviluppatosi intorno alle ore 10 ,30 di oggi (mercoledì 7 agosto) fra le campagne di Tuturano e San Pietro Vernotico. Sul posto si sono recate diverse squadre di volontari della Protezione civile comunale di Cellino San Marco e dell’associazione Brunda di Brindisi. Spinte dal vento, le fiamme hanno divorato sette ettari di sterpaglia, fino a raggiungere, come detto, la parte esterna della masseria “Due Sorelle”.

Nel momento più critico, hanno operato contemporaneamente due mezzi con cinque operatori del gruppo comunale di Cellino San Marco e quattro operatori a bordo di un mezzo della Brunda, con il supporto dei carabinieri delle stazioni di Tuturano e Cellino San Marco, oltre agli agenti della polizia locale di Brindisi. Il tutto sotto la regia della Protezione civile regionale.

Le forze dell’ordine hanno contattato il proprietario della masseria, in disuso da tempo, per mettere in sicurezza un cane. Solo intorno alle ore 13 la situazione è rientrata gradualmente nella normalità. Fortunatamente non si registrano feriti.

Gallery