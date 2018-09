Incendio nel cantiere del centro diurno di Oria

ORIA - Fiamme nel cantiere per la realizzazione di un centro diurno integrato per il supporto a soggetti affetti da demenza, a Oria. L'incendio è divampato questa sera attorno alle 21,30 (domenica 30 settembre 2018): sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Brindisi. Hanno lavorato contro il tempo riuscendo a circoscrivere le lingue di fuoco e a mettere in sicurezza il cantiere che si trova in via San Barsanofio.

Le indagini per stabilire l'origine del rogo spettano ai carabinieri. Non è esclusa l'origine dolosa dell'incidendio. Impossibile, allo stato, la stima dei danni riportati dalle strutture edificate dopo l'aggiudicazione dell'appalto indetto dall'Amministrazione comunale di Oria. Nella mattinata di domani è previsto un sopralluogo.