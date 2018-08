Incendio nell'isola ecologica di Ostuni: cumuli di rifiuti in fiamme

OSTUNI – Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 13 agosto) all’interno dell’isola ecologica situata in contrada Santa Caterina, sulla strada che collega Ostuni a Carovigno, nell’agro della Città Bianca. Le prime chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco sono arrivate intorno alle ore 14,30.

La colonna di fumo era visibile nel raggio di centinaia di metri. Sul posto si è recata una squadra di pompieri del locale distaccamento, con il supporto di un mezzo boschivo, oltre ai poliziotti del commissariato di Ostuni. L'incendio ha investito cumuli di carta a cartoni che si trovavano all’interno di alcuni cassoni.

Stando ai primi elementi acquisiti dalle forze dell’ordine, il rogo sarebbe partito, forse per cause accidentali, da alcuni cartoni trasportati a bordo di un mezzo. Dopo che questi sono stati scaricati nel centro di raccolta, gestito dall’Ati (associazione temporanea di impresa) Gial Plast-Bianco, appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Ostuni, le lingue di fuoco hanno investito anche agli altri rifiuti già depositati nei contenitori. Intorno alle ore 16, l’emergenza è rientrata.