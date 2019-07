Incendio nella notte: danneggiate tre auto parcheggiate in cortile condominiale

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3 della notte tra ieri e oggi, martedì 2 luglio, in via Leonardo Da Vinci al quartiere Sant’Elia a Brindisi dove un incendio ha danneggiato tre auto. Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi. Delle indagini se ne stanno occupando i carabinieri.

Da quanto ricostruito fino a questo momento, l’incendio è partito da una Dacia Duster e successivamente si è esteso su una Citroen C3 e una Opel Corsa parcheggiate accanto. I vigili del fuoco non avrebbero individuato evidenti tracce riconducibili a qualche azione dolosa, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.