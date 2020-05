Incendio nella notte: danneggiata Focus parcheggiata per strada

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco oggi 13 maggio in via Fulvia a Brindisi, dove alle 4.25 sono stati chiamati per spegnere un incendio divampato su una Ford Focus station wagon parcheggiata in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che, insieme ai pompieri, ha eseguito il sopralluogo del caso utile per fare chiarezza sulla vicenda.