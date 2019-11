Incendio nella notte: distrutta auto di una casalinga

CELLINO SAN MARCO – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3 della notte scorsa in via Rosario Livatino a Cellino San Marco dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Citroen intestata a una casalinga di 50 anni. All’arrivo dei pompieri l’auto era completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto si è recata anche una pattuglia del carabinieri. Al momento le cause del rogo non sono state individuate, certo è che non sono partite dal vano motore. Saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.