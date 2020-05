Incendio nella notte: distrutte tre auto parcheggiate per strada

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2.30 della notte di oggi, sabato 9 maggio, in via Dittatore Silla a Brindisi, una traversa di via Ponte Ferroviario, dove un incendio ha danneggiato 3 auto.

Secondo quanto accertato durante il successivo sopralluogo le fiamme sono partite da una Renault Megane, per poi propagarsi su una Smart e una Fiat Punto parcheggiate avanti e dietro la Megane. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione Volanti della questura di Brindisi per gli accertamenti del caso.

