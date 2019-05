Attentato a poche ore dall'inaugurazione: fiamme all'Apulia Diagnostic

MESAGNE – A poche ore dall’inaugurazione, un incendio di origine dolosa ha investito la scorsa notte (fra venerdì 3 e sabato 4 maggio) il centro “Apulia Diagnostic”, un poli ambulatorio realizzato in via Brindisi, a Mesagne, nei pressi dello svincolo per la strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i poliziotti del locale commissariato. Il logo ha provocato gravi danni alla hall e agli ingressi, propagandosi anche alla mobilia, al controsoffitto in cartongesso e alle plafoniere. Annerite inoltre le pareti del piano superiore.

Ripresi dalle telecamere

I rilievi del caso sono stati effettuati con l’ausilio degli esperti della Scientifica della questura di Brindisi. Le telecamere di cui è dotato l'edificio hanno ripreso gli incendiari in azione. Stando ai primi elementi raccolti dagli investigatori, le fiamme sono state appiccate al bancone della reception, l'unica struttura in legno del centro, realizzato con materiale ignifugo. Da lì, attraverso l'impianto di areazione, la fuliggine è penetrata in tutte le stanze. (foto www.quimesagne.it).

L’inaugurazione della struttura, prevista per le ore 15 di oggi, si svolgerà comunque, con il consueto taglio del nastro e la benedizione del parroco. La giornata si aprirà alle 9,30, con un convegno medico dal titolo “La ‘Medicina di Precisione’, tra innovazione e ricerca clinica”.

"Questo vile atto non ci fermerà"

Il responsabile marketing del centro, Francesco Murri, contattato da BrindisiReport.it, parla di un “atto vile”. “Lunedì – dichiara - ci metteremo a lavorare anche più di prima, per far ripartire il centro. Ci hanno solo rallentati. Non ci hanno fermati. L’imprenditore si rialzerà”.

“Il taglio del nastro – prosegue Murri – avverrà esternamente, nel punto in cui circa un anno fa venne posata la prima pietra, come luogo simbolo. Speriamo che la popolazione adesso si stringa intorno a noi ancor più di prima, perché il nostro intento è quello di aiutare i cittadini, ai quali oggi è stato lanciato un messaggio gravissimo”.

"La cosa grave non è tanto lo sgarbo fatto ad Apulia Diagnostic e a tutti coloro che col duro lavoro hanno fatto di tutto per rispettare la data dell’inaugurazione - si legge in una nota della società - ma è uno sgarbo e un danno che viene fatto a tutta la cittadinanza alla comunità e a tutte quelle persone bisognose di cure specialistiche".

"Non è il vigliacco operato di poche persone che può fermare un progetto nato e sviluppato per la necessità e i bisogni della collettività, proprio per questo motivo oggi più di prima chiediamo la presenza e il sostegno da parte di tutte quelle persone che hanno creduto e continuano a sostenere Apulia Diagnostic".

Centro specializzato nella diagnosi precoce

Il centro è dotato di laboratori di ricerca medico-scientifico specializzati nella diagnosi precoce di malattie neoplastiche e degenerative, genetica molecolare e gestione delle patologie complesse.

Il progetto di Apulia Diagnostic, come spiegato di recente dall’amministratore delegato della società, dchiara Stefano L. Giaffreda, nasce da un’iniziativa privata e vuole essere un modello di nuova imprenditoria di stampo etico-sociale. L’anima del centro è la Fondazione San Giorgio, “che si pone l’obiettivo - ha spiegato sempre Giaffreda - di riequilibrare socialmente la prestazione e l’offerta sanitaria attraverso l’informazione e la ricerca e la conseguente ridistribuzione dei servizi sanitari”.