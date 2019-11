Vasto incendio nello stabilimento della Fer Metal Sud

FRANCAVILLA FONTANA - Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda serata di giovedì (7 novembre) nel deposito della Fer Metal Sud, azienda situata in contrada Capitolo, nella zona Pip di Francavilla Fontana, in cui vengono trattate diverse tipologie di rifiuti riciclabili (carta, cartone, plastica, polietilene e altro ancora).

Alimentate dal vento, le fiamme si sono propagate rapidamente. Le prime richieste di intervento sono pervenute intorno alle ore 23 ai vigili del fuoco. Sul posto si è subito recata una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, seguita a stretto giro da altre squadre del comando provinciale di Brindisi. L'odore acre di bruciato è percepito nel raggio di chilometri. I pompieri sono impegnati in una dura lotta per circoscrivere il rogo. Le cause dell'incendio sono da accertare. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Foto www.lostrillonenews.it