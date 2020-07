Ancora un'auto in fiamme: si sospetta il raid incendiario

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è l’ombra del dolo dietro a un incendio che la scorsa notte (mercoledì 1 luglio) ha danneggiato una Citroen C3 parcheggiata in via Mare, nella periferia di San Pietro Vernotico. L’auto, da quanto appreso, è di proprietà di una residente del posto. Le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzanotte. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti per domare il rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi del caso sono stati fatti dai carabinieri della compagnia di Brindisi. A quanto pare sono stati raccolti elementi tali da far pensare a un possibile raid incendiario, il cui movente è da appurare. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.