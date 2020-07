Incendio di sterpaglie distrugge auto e barca abbandonate

TORCHIAROLO - Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 22 luglio, in via Gioacchino Rossini a Torchiarolo dove è andato a fuoco un terreno incolto adiacente a un deposito in stato di abbandono di materiale di vario genere. Dentro c’erano anche un’auto e una barchetta. Tutto carbonizzato.

L’incendio sarebbe partito dalle sterpaglie, alimentato dal vento ha raggiunto un capannone fatto di lamiere al cui interno c’erano, come già detto detto, un’auto in disuso, una vecchia barca in resina e altri aggeggi. All’arrivo dei pompieri, giunti dal comando provinciale di Brindisi, le fiamme avevano già carbonizzato tutto. Sul posto anche i carabinieri.

