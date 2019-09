Riuscirono a domare incendio in struttura ricettiva: premiati due carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI – Domarono un incendio che stava per propagarsi all’interno di un appartamento ubicato presso una struttura ricettiva, premiati dal colonnello Giuseppe de Magistris, il brigadiere Corrado Minervini e l’appuntato scelto Q.S. Angelo Calò, in servizio presso la compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni.

La motivazione

“Addetti a Nor -Aliquota Radiomobile - di compagnia distaccata, con coraggio determinazione e senso del dovere, intervenivano all’interno di un appartamento sito presso una struttura ricettiva in località Pantanagianni del comune di Carovigno dove, a causa di un corto circuito, si era propagato un incendio e, con l’utilizzo di due estintori, riuscivano a domare le fiamme che si erano estese su un quadro elettrico, su una porta e dentro il soggiorno, evitando così che il fuoco si propagasse in tutta l’abitazione, nonché in quelle adiacenti al residence, scongiurando in tal modo ben più gravi conseguenze”.

