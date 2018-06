Incendio su balcone, cane rimane intrappolato: salvato dai pompieri

BRINDISI – Si è temuto il peggio nella serata di oggi, lunedì 11 giugno, in via Centauro, zona Sciaia, a Brindisi: sul balcone di un appartamento posto all’ultimo piano del palazzo al civico 10 è scoppiato un grosso incendio. In casa c’era solo la proprietaria e il suo cane, il marito era a lavoro.

La donna è riuscita a mettersi in salvo ma è stata colta da un malore per lo spavento. Sul posto si sono recate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo l’animale domando le fiamme nel giro di pochi minuti. Sul posto anche la polizia locale. Le fiamme erano visibili da decine di metri di distanza. Tutti gli inquilini del palazzo si sono precipitati in strada temendo qualche esplosione. Al momento non è dato sapere la causa che ha provocato l'incendio.