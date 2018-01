Incendio su una Mini Cooper parcheggiata per strada

BRINDISI – Anche nella serata di ieri (lunedì 8 gennaio) i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in un intervento di spegnimento di auto in fiamme. Si tratta di una Mini Cooper parcheggiata in via Risorgimento, una traversa di viale Aldo Moro a Brindisi.

Da quanto è stato accertato il rogo è divampato nella parte anteriore, le fiamme hanno danneggiato anche una Fiat Punto parcheggiata accanto. L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto intorno alle 23.30, da quanto si apprende non sarebbero state trovate evidenti tracce riconducibili a qualche azione dolosa.