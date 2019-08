Incendio in una villetta: distrutti tre veicoli, lungo intervento dei pompieri

SAN VITO DEI NORMANNI – E’ durato quasi quattro ore l’intervento dei vigili del fuoco brindisini in via Padre Marrazzo a San Vito dei Normanni dove è andata a fuoco la villetta di un 75enne che proprio ieri è partito insieme alla moglie per la Germania per raggiungere i figli. La chiamata alla sala operativa del 115 è giunta alle 3 di oggi, giovedì 15 agosto, i pompieri hanno lavorato con diverse squadre.

Da quanto accertato il rogo si è sviluppato in una tettoia adibita a garage adiacente all’abitazione dove erano parcheggiati tre veicoli. Le fiamme dopo aver divorato i mezzi si sono propagate sulle camere vicine, la stanza da letto e il vano cucina. Una è andata distrutta ed è stata dichiarata inagibile. L’appartamento si è riempito di fumo. Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri. Al momento non sarebbero emersi elementi collegati a qualche azione dolosa.