Incendio nella notte in una villetta: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

TORCHIAROLO – Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Torchiarolo dove è divampato un incendio in una villetta alla periferia del paese, una traversa di via Magellano.

I proprietari non erano in casa, si erano trasferiti nella residenza estiva. Ad accorgersi dell’incendio un passante che ha visto fumo denso uscire dall’abitazione. Ha immediatamente interpellato i centralini del 115 e del 112. Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco, la prima partenza e l’autobotte. Da quanto accertato le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina che è andato distrutto, il fumo ha invaso anche le altre camere. I carabinieri sono a lavoro per accertare se l'incendio è riconducibile a qualche azione dolosa.

Gallery