Incidente in centro: giovane trovato positivo ai cannabinoidi

Due automobilisti sono stati denunciati a piede libero nell’ambito di due diversi servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.

A Francavilla Fontana, i carabinieri del Norm hanno denunciato uno studente 23enne del posto, per guida sotto l’influenza di stupefacenti. l giovane nella serata del 7 gennaio, in viale Francia, alla guida dell’auto di proprietà della madre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sottoposto ad esame tossicologico, è risultato positivo ai cannabinoidi.

A San Donaci, invece, i militari della locale stazione hanno denunciato un 21enne del luogo per rifiuto dell’accertamento finalizzato a stabilire lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato controllato la scorsa noytte in via Verdi, mentre si trovava alla guida di una Opel Agila di proprietà del padre. Nella circostanza si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento riguardo all’assunzione di stupefacente. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato al genitore.