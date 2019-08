Polizia intercetta auto rubata: inseguimento e schianto, due ladri in ospedale

BRINDISI - Si èconcluso con uno schianto e l'arresto di due persone un insegguimento fra la polizia e un'auto rubata andato in scena la scorsa notte (30 agosto) per le vie di Brindisi. I ladri sono stati intercettati dagli agenti della sezione Volanti subito dopo essersi impossessati furtivamente di una Renault Clio scura parcheggiata in via Carso, traversa di via Cappuccini.

E' accaduto poco prima dell'una. I ladri hanno tentato di seminare la polizia dirigendosi verso la strada dei Pittachi. Poi hanno imboccato via Provinciale San Vito. Una volta arrivati all'altezza della rotatoria situata nei pressi del Circolo Tennis, hanno proseguito verso il rione Casale. Giunto al termine della salita di via Ciciriello, il conducente della Clio ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi sulla rotatoria situata all'inizaio di via Benedetto Brin.

I due uomini, feriti, sono stati subito bloccati dalla polizia. Sul posto è arrivata poco dopo un'ambulanza con personale del 118. Nel frattempo si era formata in via Ciciriello una lunga coda di auto. Scortato dalle forze dell'ordine, il mezzo di soccorso si è diretto verso il Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino, dove i due malfattori si trovano in stato di arresto.