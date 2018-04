Incidente mentre pescava polpi, muore un pensionato

OSTUNI – E’ scivolato in acqua e ha perso i sensi. Non c’è stato nulla da fare per un 83enne di Ceglie Messapica, Pasquale Gallone, che stava pescando polpi in località Creta Rossa, nei pressi di Villanova, sul litorale di Ostuni. La tragedia si è verificata poco prima delle ore 9 di oggi (25 aprile).

L'anziano era in compagnia del figlio. A seguito di un malore ha perso l'equilibrio, finendo in mare. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiesto l’intervento del 118, allertando al contempo la Capitaneria di Porto di Brindisi. I soccorritori, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, hanno tentato a lungo di rianimare il pensionato con l’ausilio di un defibrillatore. Ma i disperati tentativi di strapparlo alla morte, purtroppo, si sono rivelati vani.

La salma è stata trasportata presso l'obitorio di Ostuni. Il pm di turno del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza, informato dei fatti dai poliziotti del commissariato della Città Bianca, ne ha disposto la restituzione ai familiari.

Articolo aggiornato alle 12,21