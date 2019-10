Lascia la terapia intensiva il bambino travolto da un'auto

BRINDISI – Sciolta la prognosi per il bambino brindisino di 7 anni investito da una Lancia Musa nel pomeriggio di martedì 1 ottobre in via Appia. Il piccolo paziente ha potuto essere trasferito dalla terapia intensiva al reparto di ortopedia dell’ospedale Antonio Perrino, dove proseguirà la cura per le fratture riportate. Anche il conducente dell’auto, un uomo di 36 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni, a causa di un attacco cardiaco accusato dopo l’incidente. Il bambino era stato travolto dalla vettura mentre attraversava la strada all’altezza del parco Cesare Braico, assieme al fratello maggiore. Le dinamiche dell’incidente, al fine dell’accertamento delle eventuali responsabilità, sono state ricostruite dalla polizia locale del capoluogo.